みなさんは、待ち合わせ時間より早く着きすぎる人のことをどう思いますか？今回の主人公は“お義父さんがせっかちすぎる”と悩んでいます。予定時刻の30分前どころか、2時間前に目的地に着くこともザラだそうで……。第1話せっかちすぎる義両親【編集部コメント】カオリさん自身は時間を守る人です。約束の時間に遅れることはめったにありません。ただ、子どもが生まれるとハプニングはつきもの。どうしても予定通りにいかない