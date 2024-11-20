雪化粧した山河に幻想的な風景中国青海省門源県  【新華社西寧11月20日】中国青海省海北チベット族自治州門源回族自治県がこのほど雪化粧し、浩門河や高くそびえる崗什卡（ガンシェンカ）雪峰、氷瀑、樹海などが幻想的な風景を織り成した。（記者/李琳海、耿輝凰） 