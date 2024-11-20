復刊ドットコムが刊行してきたウルトラマンシリーズの超兵器写真集の第6弾として『ウルトラマン ＆ 科学特捜隊超兵器写真集』が2024年12月中旬にリリースされる。今回は同シリーズ初の試みとして、超兵器だけではなくウルトラマンのスチール写真も単独カットと怪獣との激闘をとらえた写真が豊富に掲載される。『ウルトラマン』は1966年（昭和41年）7月17日から1967年（昭和42年）4月9日まで、TBS系列で毎週日曜19：00〜19：30に全3