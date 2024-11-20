紅葉と青松が織り成す華山の絶景中国陝西省渭南市【新華社西安11月20日】中国五大名山の一つで西岳と呼ばれる華山（陝西省渭南市）が紅葉の見頃を迎えた。霜にさらされ、赤く染まったカエデと深緑の松が切り立った崖に色を添え、観光客を魅了している。（記者/都紅剛）  