生態環境改善で渡り鳥の飛来が大幅増中国湖北省荊州市 【新華社荊州11月20日】中国湖北省荊州（けいしゅう）市公安県にある崇湖国家湿地公園は、世界的な渡り鳥の移動経路「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ」上の重要な通過ルートに当たり、毎年11月中旬から12月下旬にかけて、約7万羽の国家保護鳥類の中継地となる。同県はここ数年、総合的な整備を加速しており、崇湖一帯の生態環境は著しく改善、越冬の渡り鳥2