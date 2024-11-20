20日（水）関東や東海は冷たい雨で、夕方〜夜は本降りとなるでしょう。東京は真冬の寒さになりそうです。＜20日（水）の天気＞関東沖を進む低気圧の影響で、午後も関東や東海では雲が多く、沿岸部を中心に冷たい雨が降っています。午後は雨の範囲が北へ広がり、東京都心も夜は本降りになる見込みです。また、北海道も気圧の谷の影響で、夕方以降日本海側から雨や雪が降り出す予想です。一方、高気圧に覆われている東北や西日本では