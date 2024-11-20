ポジョ(@harupojo)さんの夫と息子が珍しくケンカをしていました。ポジョさんに泣きついてきた息子でしたが、落ち着いた後、自ら「大好きだよ」と夫に仲直りの言葉をかけます。その言葉にうれしくなった夫でしたが、その後の息子の言葉に表情がカチコチに。いったい何が？ ©harupojo ©harupojo ©harupojo ©harupojo ©harupojo ©harupojo