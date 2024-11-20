ジャングルポケット・太田博久（40）の妻でモデルの近藤千尋（34）が19日、自身のインスタグラムを更新。「七五三も無事に終わりました」と報告し、着物姿の長女（7）の記念ショットを公開した。【写真】「ママに似ておしゃれさん！」「美人さんオーラが」長女の七五三ショット披露の近藤千尋近藤は「自分でお着物と髪型を選び 素敵な写真を撮っていただきました」と紹介し、写真館での撮影の様子など4枚の写真と動画をアップ