株式会社オカムラが手掛ける新しい子ども向け学習家具｢mirumio(ミルミオ)｣が発表されました。人間工学に基づいて設計されたこの家具は、子どもの学習姿勢を自然と正しい形へ導き、快適な学習環境を提供します。2025年3月からの一般販売に先駆け、応援購入サービス｢Makuake(マクアケ)｣で2024年12月20日より先行販売が開始されます。 開発背景 ハイブリッドワークの普及など働き方が大きく変化し、在宅ワークが