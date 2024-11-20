富山市の「内山邸」では冬の訪れに備えて、庭の雪つりが始まっています。内山邸の庭園にはウメやモミジなどおよそ1000本の木々が植えられていて、この時期に雪の重みから守るための「雪つり」の作業を行っています。富山市の昨シーズンの初雪は12月17日。作業は一週間ほどかけて進められるということです。けさの最低気温は富山市で4.1度、砺波市で3.6度など4つの観測地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。日