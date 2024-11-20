「2024 FNS歌謡祭」の第2弾アーティストが発表された。今回、第1夜にNCT DREAM、KinKi Kids、ゴスペラーズ、Stray Kids、Snow Man、DISH//、TWS、東方神起、Travis Japan、TREASURE、NewJeans、BEGIN、NEWSの増田貴久、薬師丸ひろ子の出演が決定。第2夜には幾田りら、コレサワ、THE ALFEE、SUPER BEAVER、SixTONES、乃紫、平手友梨奈、FRUITS ZIPPER、宝鐘マリン、Mega Shinnosuke、RIIZE、LE SSERAFIMが出演する。さらに一夜限り