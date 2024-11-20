matsukiyo LABの「サステナブルロカボライン」は、最大限の糖質オフを意識しながら濃厚な味わいと満足感が得られるおやつ。同シリーズから新たに、『ソイスナック うましお味/チーズ味』と『ライスミルクキャンディ ストロベリー・ブルーベリー味/バナナ・メロン味』が新登場した。大豆ベースのサクサクスナック菓子と、次世代ミルクを使用したキャンディだ。今回は実際におためしした感想と、魅力をお届けしようと思う。