大相撲の西十両１４枚目の欧勝海（２３）＝本名深沢成矢、石川県出身、鳴戸部屋＝が九州場所１１日目の２０日、日本相撲協会に「左肩関節唇損傷。１週間の休場を要する見込み」との診断書を提出して休んだ。師匠の鳴戸親方（元大関琴欧洲）によると、８日目の大青山戦で痛めた。今場所は初日から９連勝したが、１０日目に初黒星を喫した。１１日目の対戦相手、紫雷は不戦勝。