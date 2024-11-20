Olena Harmash[キーウ １９日 ロイター] - ウクライナ最高会議（議会）は１９日、２０２５年の国家予算案を承認した。ロシアによる全面的な侵攻から１０００日目となる中、国防予算を増やした。当局者によると、国内総生産（ＧＤＰ）の約２６％に相当する２兆２０００億フリブナ（約５３７億ドル）を防衛と安全保障に振り向ける計画。財務省によれば、来年の歳出規模は３兆６０００億フリブナ、歳入（国際支援など除く）は２