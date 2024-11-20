けさの山形県内は、22ある気象台の観測地点のうち14地点で氷点下を観測するなど冷え込みました。そんななか、南陽市では美しい雲海が広がっていました。 【画像を見る】“紅葉”“雲海”“雪”が一度に！ こちらは今朝8時半ごろ、南陽市の十分一山からの光景です。優しい朝日に照らされた美しい雲海が広がっています。 けさの県内は、高気圧に覆われて青空が広がった一方、放射冷却の影響で気温が下がりました。 その冷え込み