熊本市の熊本赤十字病院で17日、赤十字フェスタが開かれました。 新型コロナ禍前の2019年以来の開催で、会場では、子どもたちが医師らから指導を受けながら実際に使われる器具を使って手術の模擬体験をしたほか、ドクターヘリや救急車の見学などが行われました。