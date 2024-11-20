出水市の養鶏場で、高病原性の疑いがある鳥インフルエンザウイルスが検出され、20日朝から、12万羽のニワトリの殺処分が始まりました。出水市高尾野町の養鶏場で19日、死んだニワトリからA型鳥インフルエンザウイルスの陽性が確認され、その後の遺伝子検査で毒性の強い高病原性の疑いがあることが分かりました。そのため、20日午前7時から、この養鶏場のニワトリおよそ12万羽の殺処分が始まりました。県内の養鶏場での鳥イ