リニア中央新幹線のトンネル工事の前段階として、JR東海が山梨県内で実施している高速長尺先進ボーリングの調査が11月20日、県境を越えて静岡県内に入ったことが分かりました。 【写真を見る】リニア新幹線ボーリング調査静岡県境を越える 20日午前8時時点で3メートル進む【速報】 JR東海は、トンネル工事の前に地質や地下水を調べるため、山梨県から静岡県に向かって、高速長尺先進ボーリングの調査を