4年前の熊本豪雨で被災し、｢人吉温泉女将の会｣の宿泊施設の中で最後まで再開していなかった旅館が新しい土地で再開し17日、内覧会が行われました。内覧会が行われたのは、11月8日に再開した人吉市赤池原町の一富士旅館です。一富士旅館は大正時代、人吉市の中心部で創業しましたが、4年前の熊本豪雨で被災し、建物の解体と移転を余儀なくされていました。 元の場所から4キロほど離れた山あいで再開した旅館には別棟の8部屋があ