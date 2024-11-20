昭和44年（1969）11月、阿蘇市の温泉リゾートホテル・阿蘇白雲山荘の屋外スケート場の映像です。 【写真を見る】屋外スケート場にぎわう (阿蘇市) 【昭和44年・1969】～RKKニュースミュージアム～ 阿蘇で唯一の屋外スケート場ということで、近隣の小学校の体育の授業（スケート）でも使用されていたようです。当時ニュースはこう伝えています。「ウィンター