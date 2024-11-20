20日は全国的に朝の冷え込みが強まりました。関東は日中も気温が上がらず、真冬のような冷たい雨となっています。20日朝は強い寒気や地上から熱が逃げる放射冷却の影響で、全国的に冷え込みが強まりました。岩手県の薮川ではマイナス8.6℃まで下がり、本州の今シーズン最低気温を更新しています。また、東京も最低気温が5.5℃を観測するなど、全国の半数近くで今シーズン一番の寒さを更新しました。また、関東は冷たい雨