第4回定例大分県議会は11月27日に開会し、災害復旧工事費などを盛り込んだ総額99億円の補正予算案が提出されることになりました。 【写真を見る】県議会は11月27日開会へ災害復旧工事費など総額99億円の補正予算案を提出へ大分 20日は県議会の議会運営委員会が開かれ、第4回定例会の会期を11月27日から12月13日までとすることを申し合わせました。 定例会では6月の大雨で被災した日田市の三郎丸橋の架け替え工事費や8月の台