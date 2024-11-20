Stephen Nellis[１９日 ロイター] - 米カリフォルニア州に拠点を置く新興企業エンファブリカは１９日、１億１５００万ドルを調達したと発表した。来年前半に人工知能（ＡＩ）向けの最新半導体を発売する方針。今回の資金調達ラウンドは、ベンチャーキャピタル（ＶＣ）の米スパーク・キャピタルが主導。ＶＣのマーベリック・シリコンとベンチャーテック・アライアンスが新たに加わった。英アーム・ホールディングスや韓国サムス