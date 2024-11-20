Richa Naidu[ブベイ（スイス） １９日 ロイター] - スイス食品大手ネスレの幹部は１９日、次期米厚生長官に指名されているロバート・ケネディ・ジュニア氏が加工食品に批判的なことについて「それほど気にしていない」と述べ、米政権との協力を続けていく方針を示した。トランプ次期米大統領が指名したケネディ氏は自身の米大統領選挙活動中に「米国を再び健康にする（Make America Healthy Again）」と訴え、２週間前のインタ