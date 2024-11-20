北陸農政局は19日、今年の県産米の作況指数について２年連続で「やや不良」となる見通しを発表しました。一方で、収穫量などは増加する見込みです。北陸農政局が19日に発表したのは今年の県産米の作付面積と予想収穫量です。県内では今年8月下旬以降の気温が高かったことなどから作付面積は10万1400ヘクタール、収穫量は54万3500トンと去年を上回る見込みです。一方、平年値に対して、どれくらい収量があったのかを示す作況