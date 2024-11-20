ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）が２０日に放送され、テレビ初歌唱のゲストに沸いた。１１月２０日は「世界子どもの日」であることにちなみ、出演者が「子どもたちに教えたいもの」をリクエスト。お笑いコンビ「見取り図」盛山晋太郎は、１９９０年にスタートしたフジテレビ系アニメ「ちびまる子ちゃん」初代オープニング主題歌「ゆめいっぱい」を挙げ、「ちびまる子ちゃんちゃんといえば『おどるポンポコリン