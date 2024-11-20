11月19日、双方のInstagramを通じて結婚を発表した俳優の岡田将生と女優の高畑充希。電撃的な発表に驚くファンが続出したが、一方で、岡田の好みのタイプが一貫しているということも話題になっている。岡田といえば、2022年5月、本誌「SmartFLASH」がフジテレビの鈴木唯アナウンサーと2人で堂々と小田急線の車内で待ち合わせし、カップルらしく “イチャイチャ” する様子を目撃している。「しかし、2023年1月に『NEWSポストセ