オリックス・東晃平投手が大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、現状維持の年俸２４００万円でサインした。今季は１０試合で３勝４敗、防御率２・６１だったが、今年４月４日の西武戦（ベルーナD）で１９４２年の巨人・藤本（１０連勝）以来、８２年ぶり２人目となるデビューから先発だけで無傷の８連勝を達成。「マイナスの覚悟もしていたんですけど、現状維持と言われて、うれしかったです」と「期待料込み」の評価に感謝し