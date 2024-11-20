シンガー・ソングライターの中島みゆき、女優・風吹ジュンらが、俳優・本木雅弘が主演し、倉本聰氏が脚本を務める映画「海の沈黙」（２２日公開、若松節朗監督）に応援＆絶賛コメントを寄せた。倉本氏が「海へ〜Ｓｅｅｙｏｕ〜」（１９８８年公開、蔵原惟繕監督）以来、約３６年ぶりに映画脚本を担当。天才画家役の本木と元恋人役の小泉今日子、中井貴一、石坂浩二、仲村トオル、清水美砂らが共演することで注目を集めている