親の同意があってもSNSへのアクセスを禁止国家がSNSを禁止する世界初の法律が具現化しようとしている。実際は16歳未満という限定が付くが、そこにこそ、かの国が抱える恐ろし過ぎる現実があった。ネットが引き起こす数々の病理的な出来事。日本も対岸の火事とばかりに無関心ではいられないのだ。＊＊＊【写真を見る】殺人、イジメ自殺に薬物SNSにハマる若年層の行動が社会問題となっているオーストラリア今月末をめどに、