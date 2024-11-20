２２日公開の映画「六人の嘘つきな大学生」の公式インスタグラムが２０日までに更新され、俳優の佐野勇斗が登場した。同作は、累計６０万部を突破している浅倉秋成による大ヒット小説「六人の嘘つきな大学生」が原作。就職活動を舞台に６人の登場人物の裏の顔が巧みに暴かれていく“密室サスペンス”要素と、それぞれの暴かれた嘘と罪の真相を検証しながら自らの人生と向き合っていく“青春ミステリー”。佐野は慶応大に通う九