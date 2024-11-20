日本のAV女優がゲスト出演した韓国のYouTubeチャンネルの動画が、韓国政府によって「アクセス制限」されていたことが明らかになった。【画像】「残酷で…日本人を嫌いになりそう」元AV女優が話題韓国で視聴できなくなった動画は、YouTubeチャンネル「コンテンツ製作所・CONSO」が昨年公開した「とても可愛い彼女、小倉由菜をお招きしました」というタイトルのものだ。この動画には、成人向け女優である小倉由菜がゲスト出演し、出