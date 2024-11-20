俳優の火野正平さんが、11月14日に死去した。享年75。20日に所属事務所が公式サイトを通じて発表した。これを受けて、14年間”旅人”として出演していたNHK『にっぽん縦断 こころ旅』が、公式サイトに追悼コメントを掲載した。【画像】「1200日を超える旅を続けてくださったことに、深く感謝」『にっぽん縦断 こころ旅』が追悼同番組は公式サイト、インスタグラムを更新し「14年間にわたり『にっぽん縦断 こころ旅』旅人として