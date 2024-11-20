タレントのバービーが１９日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。夫が嫌らしい目で見ていて「ものスゴい腹立った」女性芸人を明かした。この日のテーマは「令和のネオ不倫」。万が一、パートナーに浮気された場合、不倫相手は自分に似たタイプか？それとも全然、違うタイプ？のどちらが嫌かと問われたバービーは「私は同じようなタイプの方が嫌ですね〜」と即答。続けて「夫が、おかずクラブのオカ