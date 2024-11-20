映画『ハリー・ポッター』『007』シリーズなどで知られるイギリスの名優レイフ・ファインズ主演の新作映画『コンクラーベ（原題） / Conclave』が、『教皇選挙』の邦題で2025年3月20日に日本公開されることが決定した。キリスト教最大の教派・カトリック教会の最高指導者にしてバチカン市国の元首であるローマ教皇の死去から幕を開ける本作。ローレンス枢機卿は、悲しみに暮れる暇もなく、新教皇を決める教皇選挙（コンクラー