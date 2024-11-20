世界的人気ゲーム「Minecraft（マインクラフト）」をハリウッドが初めて映画化した『マインクラフト／ザ・ムービー』が、2025年ゴールデンウイークに日本公開することが発表され、ストーリーが明かされる新予告映像と新ビジュアルが公開された。2009年に誕生し、2011年に正式発売されて以来、瞬く間に世界を席巻し、大人から子供まで絶大なる人気を誇る“マインクラフト”（通称：マイクラ）。2023年には、世界売上本数が3億本