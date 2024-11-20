米Boseは現地時間の19日、McIntoshやSonus faberブランドを傘下に持つMcIntosh Groupの買収を発表した。McIntosh Groupはこれまで、民間投資会社のHighlander Partnersの傘下だった。買収金額などは明らかになっていない。 買収により、Boseのオーディオ研究とテクノロジーを高性能および高級品分野に投入。「イヤフォンやBluetoothスピーカーから、自宅や外出先で使用できる最も高級なシステムまで、