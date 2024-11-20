奈良市の霊園に高齢女性の遺体が遺棄された事件で、逮捕された男は、遺棄現場の区画の墓地の契約者だったことが分かりました。死体遺棄の疑いで逮捕された、大阪府吹田市のアルバイト・蔵田隆一容疑者（71）は、今月上旬ごろ、奈良市の霊園に、高齢の女性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。警察への取材で、蔵田容疑者は、遺体が埋められた区画の墓地の契約者であることが分かりました。警察が蔵田容疑者の自宅で事情