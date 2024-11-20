スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee（ハミィ）は、3つの丸を重ねた「ミッキーマウス」のアイコンデザインの「ディズニーキャラクター USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C 1.5m」の販売を開始します。11月13日よりオンライン予約開始、11月中旬より販売。なお、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。■シンプルでさりげない「ミッキーマウスアイコン」デザインのタイプCケー