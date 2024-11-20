BLACKPINKのリサが、初のフルアルバムで帰ってくる。リサは本日（20日）、LLOUDの公式YouTubeチャンネルを通じて、1stフルアルバム「ALTER EGO」のリリースを発表した。これと共に公開された映像で彼女は、独特な個性を象徴する5つのキャラクターを演じながらユニークなコンセプトを予告し、ファンの好奇心を刺激した。先立って、アルバムのタイトルを暗示する投稿で人々の好奇心を刺激した彼女は、今回の映像で5つの点が完全な星