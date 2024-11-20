「BCNランキング」2024年10月の月次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ドライブレコーダーZDR043（コムテック）2位ドライブレコーダー ブラックDRV-350-B（JVCケンウッド）3位ドライブレコーダーZDR041（コムテック）4位ドライブレコーダーZDR055（コムテック）5位ドライブレコーダーZDR018（コムテック）6位ドライブレコーダーZDR035（コムテック）7位ドライ