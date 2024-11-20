「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午前１１時現在で、ジーエヌアイグループが「売り予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場でジーエヌアイは反落している。同社はバイオ創薬ベンチャー。今月１４日に発表した１～９月期連結決算は売上高が前年同期比１６．３％減の１７１億９２００万円、営業利益が同６５．６％減の２３億４２００万円だ