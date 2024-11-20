２０日前引けの日経平均株価は前営業日比１７２円０８銭安の３万８２４２円３５銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は８億３３４９万株、売買代金概算は１兆８８７０億円。値上がり銘柄数は５８９、対して値下がり銘柄数は９８９、変わらずは６５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は強弱観対立のなか方向感の見えにくい展開となり、日経平均は朝方に高く始まったものの、前場取引中盤から値を崩しマイナス圏に沈