【モデルプレス＝2024/11/20】マクドナルドでは、冬の風物詩「グラコロ」と、新作の「濃厚デミ＆タルタルグラコロ」、「シャカシャカポテト ガーリックバター味」を、2024年11月27日（水）から全国のマクドナルド店舗にて販売する。【写真】復刻してほしいマックのハンバーガー1位◆「グラコロ」31年目にグラタンコロッケを初リニューアル！1993年の初登場以来、冬の風物詩として長年好評の「グラコロ」は、外はサクサク、中はトロ