明治HDは、カカオ原料高騰への対応を急ぐ。カカオショックによる原料コストの影響額は今期100億円規模に達する見通し。10月から市販用チョコレートで価格改定を実施し値上げによる数量への影響も懸念されるが、カカオの希少性や価値発信などマーケティング投資を強化しチョコレート製品の需要喚起に努めていく方針を示した。上期の食品セグメント売上高は4554億円（2.2％増）、営業利益276億円（6.9％減）。利益面では、相場影響を