関西を地盤とする地域卸連合、R-netは13日、設立10周年を記念した情報交換会を大阪市の天王殿で開催。メーカー44社のほか、メンバー社などから合わせて70人が参加した。あいさつに立った酒井修司社長（大楠屋社長）は10年間の感謝を述べた後、主力の活動である共同企画販売について「次世代も育っており、この先も10年、20年と続ける。メーカーの皆さまには担当が代わられる時にきちんと引き継いでもらい、われわれはメンバーを増