東京証券取引所20日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。下げ幅は一時200円を超えた。ウクライナ侵攻を巡りロシアが核兵器の使用基準を引き下げ、地政学的リスクが意識されたことが相場の重しとなった。午前終値は前日終値比172円08銭安の3万8242円35銭。東証株価指数（TOPIX）は12.36ポイント安の2697.67。国際情勢の不透明感から自動車などの輸出企業の株に加え、海運や空運株に売り注文が出た。米半