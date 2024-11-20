メジャーリーグ選手会は19日（日本時間20日）、ドジャースからFAとなったテオスカー・ヘルナンデス外野手ら12選手がクオリファイング・オファー（QO）を拒否したと発表。QOとは、FA選手の元所属球団が「決められた金額の1年契約」を提示し残留を要請する制度。金額は今季の年俸「上位125選手の平均」と決められており、今オフは2105万ドル（約32億円）。QOを拒否した選手が他球団へ移籍した場合、元