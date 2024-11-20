【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■最新アルバム『スブロサ SUBROSA』は12月4日発売！2025年3月23日に都内某所にて超限定招待ライブも開催決定 BUCK-TICKが11月20日にニューシングル「雷神 風神 - レゾナンス」をリリース。MVがYouTube BUCK-TICK公式チャンネルにて公開された。 「雷神 風神 -レゾナンス」は、4人体制となったBUCK-TICK初のシングル楽曲であり、日本テレビ系『DayDay.』11月エンディングテ&#