20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比90円安の3万8290円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値3万8242.35円に対しては47.65円高。出来高は2万6106枚となっている。 TOPIX先物期近は2699.5ポイントと前日比9ポイント安、現物終値比1.83ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38290